Кадровый дефицит в Краснодарском крае оценивают в 85 тыс. специалистов

За три года кадровый дефицит на Кубани сократился на 23 тыс. человек благодаря нацпроекту «Производительность труда».

«Региональные предприятия нуждаются в квалифицированных сотрудниках. Сегодня дефицит составляет более 85 тыс. специалистов. В основном это отрасли строительства, обрабатывающие производства, сельское хозяйство», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Юртаев добавил, что за три года благодаря оптимизации производств пополнились дополнительные трудовые резервы и снизилась общая потребность практически на 20% без значимых инвестиций для компаний.

На Кубани в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие свыше 270 предприятий. Общий прирост производительности оценивается в 20%, при плановом показателе в 5%. В среднем выработка выросла практически на 40%, а запасы уменьшены на 34%, время протекания — на 27%. Нацпроект позволит сократить кадровый дефицит на 130 тыс. человек к концу следующего года. Если его продлят, то эффект перекроет около 13% кадрового дефицита в России.

За 4 года свыше 500 сотрудников кубанских предприятий прошли обучение по программе «Лидеры производительности». В программу «Акселераторы экспортного роста» включились 42 компании. Бережливым технологиям обучились практически 3,5 тыс. специалистов. Предприниматели оцифровывают производство при помощи специального сайта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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