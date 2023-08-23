До 100% затрат на транспортировку агропродукции компенсируют экспортерам Краснодарского края

Такое решение вступит в силу в следующем году.

«В рамках изменений в постановление с 1 января 2024 года компании-экспортеры агропродукции в наименее развитые страны смогут компенсировать до 50 процентов понесенных логистических затрат», — сообщила замруководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Анастасия Шишмарева.

Она также отметила, что в перечень приоритетной продукции входят сыры, сливки, сыворотка и молоко. Так, поставщикам смогут покрыть до 100% затрат, а в остальных случаях до 25%.

Компенсации коснутся такой продукции, как рыба и рыбные продукты, птица, мука, мед, молочная продукция, растения, орехи, овощи, фрукты, а также продукции животноводства и многого другого.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили, что это экспортно ориентированные категории в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С начала года фиксируется интерес к этой продукции на внешних рынках. Так, поставки молочной и мясной продукции выросли до 40 млн долларов, что на 50% выше аналогичного периода 2022 года. Экспорт готовой пищевой продукции вырос до 86,6 млн долларов, это выше на 8% прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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