Краснодарский край стал лидером по экспорту в Южном федеральном округе

Регион занял первое место по результатам Всероссийской премии «Экспортер года». Об этом 14 августа рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сегодня край — один из ведущих регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, мы сохраняем статус гаранта продовольственной безопасности. Объемы производства позволяют обеспечивать внутренний рынок и отправлять за рубеж. Наибольшая доля — поставки зерновых культур, а именно пшеницы. Также в последние годы на внешних рынках растет интерес к кубанской масложировой продукции: растительных масел — рапсового и соевого. Основные направления экспорта продукции АПК — Ближний Восток, Северная Африка, Азия», — сказал губернатор.

Кондратьев добавил, что спросом на зарубежных рынках пользуется и другая несырьевая неэнергетическая продукция, в том числе высокотехнологичная: это доказывает ее конкурентоспособность и качество.

Победителями в конкурсе экспортеров Южного федерального округа в 17 номинациях стали крупные промышленные предприятия, а также предприятия малого и среднего бизнеса. Лидером стал Краснодарский край — 17 призовых мест. В тройку победителей также вошли Ростовская и Волгоградская области — 14 и 13 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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