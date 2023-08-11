Краснодарский край представит достижения в различных отраслях экономики на Международной выставке-форуме «Россия»

Выставка-форум начнется 4 ноября в Москве. Площадь стенда Краснодарского края составит 100 кв. метров.

На нем будет работать мультимедийный экран, красочные фотозоны, инсталляции и информационные стенды.

Всего в проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры общей площадью более 250 тыс. кв. метров. Дополнительно возведут временные павильоны.

Свои экспозиции представят все регионы, а также федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации.

Международная выставка-форум «Россия» будет работать по 12 апреля 2024 года. Она посвящена достижениям регионов в различных отраслях экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.