Средняя зарплата в Краснодаре выросла до 73,3 тыс. рублей в месяц

Информация о доходах краснодарцев содержится в отчете мэра краевой столицы Евгения Наумова.

По его данным, с января по ноябрь прошлого года размер среднемесячной зарплаты на предприятиях города достиг 73,3 тыс. рублей. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный показатель 2022 года.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Краснодаре на 1 января 2024 года составил 0,2% от числа трудоспособного населения, сообщает «Ъ-Кубань».

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