Краснодарский край занял 43 место в РФ по зарплатам выше 100 тыс. рублей в месяц
Эксперты составили рейтинг российских регионов по числу людей, которые каждый месяц получают официально получают за свою работу более 100 тыс. рублей.
Первое место рейтинга занял Чукотский автономный округ. Согласно исследованию, в этом регионе 58,7% жителей имеют зарплату свыше 100 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 52,7%. На третьем Магаданская область — 47,6%. В лидерах также Ненецкий автономный округ — 42,5%, Москва — 39,3% и Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область — по 34,7%.
Краснодарский край занял 43 место рейтинга. Эксперты уверены, что более 100 тыс. рублей в месяц получают 6,4% кубанцев.
Ростовская область на 46 месте с показателем в 6,1%, Ставропольский край и Крым на 66 месте — по 4,2%, Адыгея на 69 месте — 3,8%.
Последние места рейтинга заняли Калмыкия — 1,8%, Ингушетия и Кабардино-Балкария — по 2,1%, Дагестан и Чечня — по 2,3%, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкессия — по 2,4%, сообщает РИА «Новости».
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