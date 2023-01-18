Средняя стоимость отдыха на февральские праздники в Сочи за год выросла на 75%
Общество
18.01.2023 10:28
Увеличился средний чек и на февральские праздники в Адлере — на 90% по сравнению с прошлым годом. В целом туристам отдых в феврале обойдется в 1,5-2 раза дороже, чем год назад.
Продажи туров на праздничные дни с 23 по 26 февраля в 2023 году выросли на 20%. На увеличение спроса повлияли продолжительные выходные дни — в 2022 году нерабочим в честь Дня защитника Отечества был всего один день среди недели.
Из российских направлений лидируют горнолыжные курорты. Первое место занимает Красная Поляна — 33%.
Путешествия по Росси выйдут туристам на февральские праздники дешевле всего — средний чек составит от 32 до 102 тыс. рублей. Больше всего отдыхающие потратят на поездку в Красную Поляну — от 86 до 102 тыс. рублей, меньше в Сочи и Адлер — от 32 до 43 тыс. рублей, пишут «Известия».
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