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Средняя стоимость отдыха на февральские праздники в Сочи за год выросла на 75%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/srednyaya-stoimost-otdyha-na-fevralskie-prazdniki-v-sochi-za-god-vyrosla-na-75
Средняя стоимость отдыха на февральские праздники в Сочи за год выросла на 75%
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Увеличился средний чек и на февральские праздники в Адлере — на 90% по сравнению с прошлым годом. В целом туристам отдых в феврале обойдется в 1,5-2 раза дороже, чем год назад.

Продажи туров на праздничные дни с 23 по 26 февраля в 2023 году выросли на 20%. На увеличение спроса повлияли продолжительные выходные дни — в 2022 году нерабочим в честь Дня защитника Отечества был всего один день среди недели.

Из российских направлений лидируют горнолыжные курорты. Первое место занимает Красная Поляна — 33%.

Путешествия по Росси выйдут туристам на февральские праздники дешевле всего — средний чек составит от 32 до 102 тыс. рублей. Больше всего отдыхающие потратят на поездку в Красную Поляну — от 86 до 102 тыс. рублей, меньше в Сочи и Адлер — от 32 до 43 тыс. рублей, пишут «Известия».

Читайте также: самыми популярными горнолыжными курортами России назвали Эсто-Садок, Шерегеш и Кировск.

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