Самыми популярными горнолыжными курортами России назвали Эсто-Садок, Шерегеш и Кировск
Общество
02.01.2023 09:21
Такие данные получили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха.
Эсто-Садок в Красная Поляне, Шерегеш и Кировск стали самыми популярными горнолыжными курортами. Также в топ-10 курортов вошли Архыз, Домбай, Горный воздух в Южно-Сахалинске, Терскол на Эльбрусе, Белокуриха, Губаха и Хвалынск.
По данным сервиса, средний чек на посуточную аренду в целом на курортах за год вырос на 24% и составил 7 тыс. 112 рублей за сутки. Дороже всего посуточная аренда жилья в Архызе — 7 тыс. 925 рублей (+5% за год), Эсто-Садоке — 7 тыс. 859 рублей (+16%), Шерегеше — 6 тыс. 919 рублей (+24%), на Домбае — 6 тыс. 900 рублей (+19%) и Терсколе — 6 тыс. 309 рублей (+35%), сообщает ТАСС.
Читайте также: горнолыжный сезон стартовал в Сочи, на курорте открылись первые трассы.
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
- Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи