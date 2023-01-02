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Самыми популярными горнолыжными курортами России назвали Эсто-Садок, Шерегеш и Кировск

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/samymi-populyarnymi-gornolyzhnymi-kurortami-rossii-nazvali-esto-sadok-sheregesh-i-kirovsk
Самыми популярными горнолыжными курортами России назвали Эсто-Садок, Шерегеш и Кировск
Фото rosakhutor.com

Такие данные получили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха.

Эсто-Садок в Красная Поляне, Шерегеш и Кировск стали самыми популярными горнолыжными курортами. Также в топ-10 курортов вошли Архыз, Домбай, Горный воздух в Южно-Сахалинске, Терскол на Эльбрусе, Белокуриха, Губаха и Хвалынск.

По данным сервиса, средний чек на посуточную аренду в целом на курортах за год вырос на 24% и составил 7 тыс. 112 рублей за сутки. Дороже всего посуточная аренда жилья в Архызе — 7 тыс. 925 рублей (+5% за год), Эсто-Садоке — 7 тыс. 859 рублей (+16%), Шерегеше — 6 тыс. 919 рублей (+24%), на Домбае — 6 тыс. 900 рублей (+19%) и Терсколе — 6 тыс. 309 рублей (+35%), сообщает ТАСС.

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