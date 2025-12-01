Средняя стоимость литра шампанского в Краснодарском крае превысила 600 рублей

Чек на покупку российского игристого в стране за год в среднем вырос на 10,2%.

Средний ценник шампанского в этом году равен 565,9 рублей за литр. В Краснодарском крае стоимость литра шампанского составляет 632,4 рубля. В Москве литр игристого в среднем можно купить за 640,6 рубля, в Санкт-Петербурге — за 621,4 рубля.

Дороже шампанское стоит в Сахалинской области. В Охе стоимость литра превышает средний ценник по стране почти в два раза — 965,6 рубля. Дешевле всего игристое можно купить в Дагестане. В Хасавюрте его литр стоит 344,7 рубля.

В Калининградской области один из главных символов приближающегося Нового года можно купить в среднем за 609 рублей, в Красноярском крае — за 577,7 рубля, в Нижегородской области — за 590,2 рубля, в Челябинской области — за 485,9 рубля и в Татарстане — за 443,3 рубля.

В преддверии новогодних праздников шампанское не вырастет в цене. Об этом сообщил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он отметил, что перед праздником игристое реализуется по скидкам и акциям.

«Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли изменятся. В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж», — цитирует Леонова ТАСС.

