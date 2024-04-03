Средняя продолжительность жизни в России выросла до 73,5 лет

Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя ежегодный отчет правительства в Государственной Думе.

«По итогам 2023 года продолжительность жизни достигла почти 73,5 лет. Такие показатели ни разу не фиксировали в истории современной России и СССР», — сказал Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что за последние четыре года в стране переоснастили 600 сосудистых центров и первичных отделений, а также 200 организаций для пациентов с онкологией. Для оказания амбулаторной помощи онкобольным открыли свыше 500 подразделений.

По данным Мишустина, в 2023 году диспансеризацию прошел каждый второй житель России. Высокотехнологичной медицинской помощью в медицинских организациях воспользовались около 1,5 млн человек.

Всего за последние три года в РФ закупили свыше 5 тыс. автомобилей скорой помощи и 15 тыс. автомобилей для фельдшеров и врачей, а также около 147 тыс. единиц медицинского оборудования, сообщает пресс-служба Правительства России.

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