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Средняя продолжительность жизни в Краснодаре составляет около 74 лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-krasnodare-sostavlyaet-okolo-74-let
Средняя продолжительность жизни в Краснодаре составляет около 74 лет
Фото Геннадия Аносова, «Кубань 24»

Такие цифры озвучил на планерке в гордуме Краснодара министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Глава краевого минздрава рассказал, что с января по ноябрь текущего года в Краснодаре родились 15 тыс. 732 ребенка. В том числе, родились 390 двоен и семь троен. Таким образом, родилось на 72 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Говоря об общей смертности, Евгений Федорович отметил, что в 2023 году она уменьшилась до 10,3%. В 2022 году — 12,9%. Средняя продолжительность жизни в Краснодаре — 74,3 года», — написал депутат гордумы Краснодара Владимир Вербицкий в Telegram.

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