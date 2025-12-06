Средний размер взятки на Кубани превысил 700 тыс. рублей

Понятие среднего размера взятки является юридическим. Это усредненное значение вознаграждения, которое выплачивают граждане представителям органов власти.

Об этом сообщил начальник профильного отдела прокуратуры Краснодарского края Роман Бурыкин. По его словам, понятие среднего размера взятки прописано в методике проведения социологических исследований при оценке коррупции.

Чтобы рассчитать средний размер взятки, суммы в рамках уголовных дел делят на количество получателей. В текущем году в Краснодарском крае средний размер взятки превысил 700 тыс. рублей.

«Некоторые по ежегодному росту среднего размера взятки пытаются судить об инфляции, например, но, на мой взгляд, это неправильно. Причина роста скорее в том, о чем мы говорили вначале, в нацеленности на выявление значимых коррупционных нарушений», — цитирует Бурыкина kuban.aif.ru.

