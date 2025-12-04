Приравнять взяточничество к государственной измене предложили в Госдуме РФ

Конституционный суд РФ предложил конфисковывать имущество родственников коррупционеров. Инициативу прокомментировал депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий назвал эту меру долгожданным шагом, необходимым для противодействия хищению бюджетных средств.

«Мы много лет добивались, чтобы имущество родственников коррупционеров конфисковывали, если нет доказательств, что оно приобретено законным путем», — заявил политик.

Миронов подчеркнул, что подобная практика уже применяется в различных государствах и не является новшеством. Действующие в России механизмы контроля ограничиваются проверкой активов чиновников, стоимость которых превышает три годовые зарплаты.

«Этого недостаточно. Кроме того, казнокрады отлично знают, как «спрятать» украденные деньги»», — сказал Миронов.

Кроме того, депутат предложил квалифицировать взяточничество как государственную измену и ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН, касающуюся незаконного обогащения. Парламентарий также выступил за усиление контрольных процедур в отношении государственных служащих, сообщает 360.ru.

