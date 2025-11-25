Экс-замминистра образования Кубани грозит до 12 лет за взятку в 1 млн рублей

Прокуратура Западного округа Краснодара направила в суд уголовное дело против бывшей замглавы минобразования Кубани, которую обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, занимая должность заместителя министра, женщина способствовала заключению договоров с индивидуальным предпринимателем на изготовление и поставку текстильных изделий в две школы Краснодара. За такое покровительство ей обещали денежное вознаграждение.

После подписания соглашений 31 октября 2024 года предприниматель передал чиновнице взятку в 1 млн рублей. Правоохранители раскрыли преступную схему. Против экс-замминистра возбудили уголовное дело.

В ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину. Дело направили для рассмотрения в Ленинский районный суд Краснодара. Теперь экс-чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

