Средний чек: во сколько обойдется отдых в Краснодаре на майские праздники?

Краснодар занял первое место в рейтинге бюджетных туристических направлений на майские праздники. Средний чек на проживание в кубанской столице семье на три дня обойдется примерно в 13 тыс. рублей.

Краснодар — один из самых гостеприимных городов России. Туристы из средней полосы могут воспользоваться поездом или автомобилем, что займет примерно такое же время в пути. В мае турпоток обеспечен.

«Приедут однозначно, в первую очередь из ближайших регионов, потому что майские праздники не такие длительные. Приедут туристы, живущие в радиусе 500-600 км. Самая главная точка притяжения — Краснодар», — отметил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

С жильем для туристов в Краснодаре проблем нет. Отдыхающие найдут здесь что угодно — от небольших уютных гостевых домов до крупных сетевых гостиниц. Также можно снять квартиру посуточно. Средний чек на проживание в кубанской столице семье на три дня обойдется примерно в 13 тыс. рублей.

Что касается гастрономического туризма, то в Краснодаре есть все: от ароматной шаурмы за 200 рублей до изысканных блюд в ресторанах, где отдыхающие смогут отведать настоящую кубанскую кухню. Средний чек на три дня выйдет около 15 тыс. рублей на семью.

Город богат историческими и красивыми локациями. В их числе парк «Краснодар» площадью 7 га, а также улица Красная протяженностью около 5 км. Именно с этой улицы началось развитие Екатеринодара.

«Они и историческая, и современная, и культурная, и развлекательная. Она вроде бы и активная улица, и тут же прогулочная зона. Без улицы Красной узнать город невозможно», — подчеркнула руководитель туристско-информационного центра Краснодара, экскурсовод Марина Шарапова.

Итого, в Краснодаре проживание, питание и времяпровождение по средней ценовой категории, включая расходы на проезд и сувениры, семье с ребенком за трое суток выйдет около 40 тыс. рублей.

Край знаменит и другими курортами. Так, первые отдыхающие в Ейск приезжают именно на майские праздники, это спортсмены. Уже много лет тут проходят всероссийские соревнования по виндсерфингу. В эти дни обычно устанавливается хорошая теплая сухая погода. Добираются сюда на личном транспорте или автобусом, также можно поездом до станции Староминская, а дальше на такси или автобусе. Прямые поезда до Ейска запускают только летом.

«Сутки в гостинице на два человека с завтраком — от 5 тыс. рублей. Дети до пяти лет бесплатно. Получается, за три дня средний чек на проживание семье выйдет от 15 тыс. рублей. Но это цены до 1 июля, после они вырастут. Поесть в столовой можно на 500 рублей, в кафе дороже», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

В Ейске можно взять несколько уроков по виндсерфингу, погулять, сходить в музеи. Индивидуальная экскурсия по исторической части города будет стоить с группы до 10 человек всего 1,5 тыс. рублей.

В Сочи туристы уже сейчас бронируют места отдыха. Можно найти выгодные предложения на побережье. Цены выросли, но бюджетные варианты еще есть. При бронировании до конца марта можно вернуть 15% кешбэком. Средняя стоимость — чуть больше 6 тыс. рублей, что даже дешевле, чем в Геленджике.

«Номер в отеле обойдется семье с проживанием и питанием на три дня в 26 тыс. 650 рублей — это средний чек в отеле четыре звезды. Такой номер в сутки стоит 7,1 тыс. рублей — с 1 по 4 мая. Отдельный комплексный завтрак на одного человека — 900 рублей», — рассказала специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

С аэропорта можно сразу пересесть на электричку. В центр Сочи стоимость билета чуть больше 200 рублей. На выбор экскурсии — ценник примерно начинается с 1 тыс. рублей в самые разные направления — от Красной Поляны до чайных плантаций и морских прогулок на яхтах. Под парусом в открытое море можно отправиться с группой за 3 тыс. рублей с человека на 1,5 часа.

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