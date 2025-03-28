Кубань сохранила позицию в топ-3 туристического рейтинга регионов России

Краснодарский край по итогам 2024 года занял третье место в общероссийском туристическом рейтинге, удерживая позицию предыдущего года.

Соответствующее исследование опубликовал журнал «Отдых в России» и Центр информационных технологий «Рейтинг». Лидером рейтинга стала Москва с показателем 127,7 балла, второе место заняла Московская область с результатом в 120,5 балла.

Краснодарский край замыкает топ-3 списка с 120,4 балла, увеличив свой результат по сравнению с 2023 годом на 12,3 балла. Специалисты отметили, что Кубань продолжает лидировать по количеству гостиничных мест, доходам отельного бизнеса и числу туристов, посещающих регион с ночевкой.

Также в пятерку лучших туристических регионов вошли Санкт-Петербург (118,6 балла) и Крым (112,7 балла). Ростовская область улучшила свои показатели, поднявшись с 19 на 17 место с результатом 97,2 балла.

При формировании рейтинга учитывались уровень развития туристической отрасли, разнообразие гостиничной инфраструктуры, значение туристического сектора для экономики региона, востребованность санаторно-курортного отдыха, турпоток, включая иностранных посетителей, а также усилия по продвижению региона в туристической сфере.

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