Средние ставки по ипотеке в банках России выросли до 20% годовых

В последние недели ставка по ипотечным кредитам в стране становится все выше. На следующей неделе обещано выступление главы Центробанка. Эксперты ожидают роста ставок на несколько позиций. Осенью из-за снижения выдач ипотека может подорожать до 25%.

Рост ипотечных ставок не повлияет на льготные программы. Масштабная программа льготной ипотеки была запущена в России еще в 2020 году. Тогда же упростили условия семейной ипотеки с господдержкой. Позднее появились новые, более точечные льготные программы, например, для IT-специалистов или жителей Дальнего Востока.

Ставка по ипотеке в среднем составляет 19,5% на вторичное жилье, хотя ключевая ставка от Центробанка находится на уровне 16%. Банки объясняли, что повышение связано с механизмами рынка. Для кредитных организаций имеет значение еще ряд факторов, в том числе долговых бумаг, выпускаемых государством.

Так, банки решили, что прибыль сейчас легче и надежнее получать через выдаваемые ценные бумаги, а не через ипотечные кредиты, ведь субсидируемые государством ставки сильно сократились. Чтобы ипотека все же оставалась доходной статьей, банки подняли ставки по своим программам. Так что дешевых кредитов в обозримом будущем ждать не стоит.

Для родителей с детьми-дошкольниками ставка остается на прежнем уровне — 6%, это же условие действует на семьи, воспитывающие ребенка с особенностями развития. Госпрограмму продлили до 2030 года. Первый взнос должен быть не менее 20%, получить подобный заем можно максимум на 30 лет. Для покупки жилья в Москве и СПБ можно рассчитывать на 12 млн рублей. Если приобретать во всех остальных регионах, ― более 6 млн рублей на льготную ипотеку не выдадут.

Чего не коснулись изменения, так это сельской ипотеки. Действие программы бессрочное. Льготную ипотеку под 3% годовых может оформить любой россиянин, который живет в деревне, станице, поселке или хуторе с населением не более 30 тыс. человек, или планирует туда переехать. Среди требований ― регистрация в доме в течение полугода после покупки или строительства, а также первый взнос в 20%. Максимальный размер кредита ― 6 млн рублей.

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