Средневековый некрополь и древние захоронения обнаружили археологи на Кубани

Археологическая экспедиция продолжает исследовать древние поселения «Гора Чиркова-1» и «Виноградный 7» около станицы Тамань в Темрюкском районе.

Недавно археологи нашли некрополь эпохи средневековья, уже изучили более 70 погребений. Археологи обследовали грунтовый склеп II века до нашей эры. Археологи обнаружили золотую монету-солид времени Флавия Маврикия Тиберия Августа, сосуды, светильник и фрагменты от золотого погребального венка.

Кроме того, обнаружили уникальное погребение в каменном ящике из пяти надгробий из камня-ракушечника с изображениями древнейших символов иудаизма и ритуальных музыкальных инструментов. Аналогичные надгробия большинство исследователей относят к 3-4 векам нашей эры. В некрополе нашли артефакты эпохи средневековья: браслеты, подвески, перстни, кольца, серьги, бусы, керамические сосуды.

Как отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов, благодаря археологическим раскопкам в районе Тамани ученые получат богатый материал для дальнейших исследований. Все находки пополнят государственный музейный фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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