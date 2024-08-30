Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Средневековый некрополь и древние захоронения обнаружили археологи на Кубани

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/srednevekovyj-nekropol-i-drevnie-zahoroneniya-obnaruzhili-arheologi-na-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Средневековый некрополь и древние захоронения обнаружили археологи на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Археологическая экспедиция продолжает исследовать древние поселения «Гора Чиркова-1» и «Виноградный 7» около станицы Тамань в Темрюкском районе.

Недавно археологи нашли некрополь эпохи средневековья, уже изучили более 70 погребений. Археологи обследовали грунтовый склеп II века до нашей эры. Археологи обнаружили золотую монету-солид времени Флавия Маврикия Тиберия Августа, сосуды, светильник и фрагменты от золотого погребального венка.

Кроме того, обнаружили уникальное погребение в каменном ящике из пяти надгробий из камня-ракушечника с изображениями древнейших символов иудаизма и ритуальных музыкальных инструментов. Аналогичные надгробия большинство исследователей относят к 3-4 векам нашей эры. В некрополе нашли артефакты эпохи средневековья: браслеты, подвески, перстни, кольца, серьги, бусы, керамические сосуды.

Как отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов, благодаря археологическим раскопкам в районе Тамани ученые получат богатый материал для дальнейших исследований. Все находки пополнят государственный музейный фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: древнюю половецкую «бабу» откопал механизатор в поле в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях