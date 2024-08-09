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Древнюю половецкую «бабу» откопал механизатор в поле в Краснодарском крае

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamennuyu-polovetskuyu-babu-otkopal-mehanizator-v-pole-v-krasnodarskom-krae
Древнюю половецкую «бабу» откопал механизатор в поле в Краснодарском крае
Фото t.me/gazetatihvesti

Редкий археологический артефакт обнаружили в августе в окрестностях станицы Новорождественской в Тихорецком районе.

По данным местных СМИ, Механизатор АО «Заря» пахал поле в станице и зацепил в земле каменный предмет, напоминающий статую женщины. Фотографию предмета направили археологам факультета истории, социологии и международных отношений КубГУ.

Учение по фото идентифицировали статую — это каменная половецкая баба периода 8-15 веков, представляющая большую историческую ценность. Находку направят на экспертизу в управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Если ценность изваяния подтвердится, скульптура может пополнить коллекцию музея имени Фелицина, пишет Telegram-канал газеты «Тихорецкие вести».

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