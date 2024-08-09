Древнюю половецкую «бабу» откопал механизатор в поле в Краснодарском крае

Редкий археологический артефакт обнаружили в августе в окрестностях станицы Новорождественской в Тихорецком районе.

По данным местных СМИ, Механизатор АО «Заря» пахал поле в станице и зацепил в земле каменный предмет, напоминающий статую женщины. Фотографию предмета направили археологам факультета истории, социологии и международных отношений КубГУ.

Учение по фото идентифицировали статую — это каменная половецкая баба периода 8-15 веков, представляющая большую историческую ценность. Находку направят на экспертизу в управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Если ценность изваяния подтвердится, скульптура может пополнить коллекцию музея имени Фелицина, пишет Telegram-канал газеты «Тихорецкие вести».

Читайте также: порт античных мореходов нашли археологи на Малом Утрише под Анапой.