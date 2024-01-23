Сразу три фотозоны проекта «Всей семьей» установили в Тихорецке

Арт-объекты расположены в Центральном городском парке, в Парке 80-летия образования Краснодарского края на улице Чапаева, а также на Черемушках в «Звездном».

В проекте «Всей семьей», который приурочили к Году семьи, может принять участие любая семья. Раз в неделю участникам высылают простые задания. Их необходимо выполнить всей семьей, а затем сделать фотографию и опубликовать ее в соцсетях с хештэгом #всейсемьей.

Организаторы ежемесячно проводят промежуточные розыгрыши подарков. В конце марта пройдет финальное награждение самых активных семей. Победителей ждут семейный тур по России от проекта «Больше, чем путешествие», подарочные сертификаты и другие призы.

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