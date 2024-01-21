Семья Алешиных из Ейска участвует в конкурсе «Всей семьей»
Максим, Ирина, Вика и Ева Алешины присоединились к всероссийскому проекту «Всей семьей» еще в декабре. Раз в неделю они выполняли задания, фотографировали итог и публиковали его в соцсетях.
«Мы и так все время делаем семейные фотографии. Мы очень крепкая дружная семья. Узнали, что есть такой конкурс, решил не выставлять фотографии просто так, если есть возможность поучаствовать», — сказал глава семейства Максим Алешин.
Мама Ирина Алешина рассказывает, что в соцсетях они публиковали фото, как наряжали елку, паковали подарки, встречали Новый год и лепили пельмени.
В семье две дочери — Вика и Ева. Также с ними живут пудель, рыбка по кличке Петрович и стриж Живчик. Раненного птенца семья нашла на дороге, вылечила и теперь ухаживает. Животных обязательно задействуют в съемке, когда будет подходящее задание.
Чтобы присоединиться к проекту «Всей семьей», нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей — VK или «Одноклассники». Подробные условия можно узнать на сайте всейсемьей.рф.
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