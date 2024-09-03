Сразу семь новых школ открыли двери для учеников в Краснодаре

Новые школы помогли разгрузить переполненные учебные заведения, где до этого дети учились в три смены. Они построены по современным проектам и оборудованы всем необходимым и для учебы, и для отдыха.

Новая школа открылась на улице Героя Яцкова. Это трехэтажное здание, построенное по новейшим архитектурным и строительным технологиям. Рассчитано оно на 1,5 тыс. учащихся, оснащено всем необходимым для комфортного обучения.

«Школа была очень перегружена, в ней обучались более 5 тыс. детей на конец года, в связи со строительством нового здания возможности появились и для ребят, которых мы сюда перевели с улицы Аверкиева, и для тех, кого мы пригласили обучаться в нашей школе», — говорит директор школы № 104 Краснодара Елена Качаловская.

Строительство новых школ не только улучшило условия обучения, но и создало дополнительные возможности для всестороннего развития детей. Ученики с воодушевлением встретили открытие.

Еще одно учебное учреждение появилось на проспекте Константина Образцова. Трехэтажное здание площадью более 27 тыс. кв. метров вмещает 915 учеников.

Не менее впечатляющей стала школа № 103 на улице Байбакова. Помимо стандартных учебных кабинетов, здесь есть специализированные лаборатории для занятий химией, физикой и биологией.

«Кабинет биологии для учеников с 5 по 11 класс оснащен методическими пособиями, поэтому каждый желающий может изучить любой орган не только снаружи, но и изнутри», — сообщает корреспондент Виктория Дубовая.

В современной школе развернули не только исследовательские комплексы, но библиотечные информационные центры. Также есть спортивный кластер, два стадиона, баскетбольная площадка и тренажерный зал. Родители учеников отмечают, что теперь дети смогут спокойно учиться в комфортной обстановке.

«Сейчас мы счастливы и очень рады, так как появился новый корпус школы, дети уже спокойно пошли с 1 сентября. Мне очень повезло, у меня дети учатся в одну смену», — делится мать двоих учеников Ирина Закрина.

Открытие новых современных школ позволит родителям вздохнуть свободнее, а детям обучаться поближе к дому и раскрывать свои таланты и способности, так как в новых школах вместо третьей и четвертой смены появились кружки и секции.

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