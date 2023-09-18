Сразу два автомобиля наехали на пешехода в Армавире, он погиб

Смертельное ДТП произошло 17 сентября около 23:00 на федеральной автодороге «Кавказ».

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos наехал на 56-летнего мужчину, которые переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. После столкновения пешеход упал на проезжую часть и его переехал автомобиль Lada Granta, проезжавший мимо в этот момент.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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