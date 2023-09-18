Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сразу два автомобиля наехали на пешехода в Армавире, он погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/srazu-dva-avtomobilya-naehali-na-peshehoda-v-armavire-on-pogib
Сразу два автомобиля наехали на пешехода в Армавире, он погиб
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 17 сентября около 23:00 на федеральной автодороге «Кавказ».

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos наехал на 56-летнего мужчину, которые переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. После столкновения пешеход упал на проезжую часть и его переехал автомобиль Lada Granta, проезжавший мимо в этот момент.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: на Кубани пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста с 9-летним ребенком. Смертельная авария произошла 16 сентября в 19:20 на автодороге Красное — Средние Чубурки в Кущевском районе.

Статьи
Голубая глина для ухода за лицом: правда и мифы
Голубая глина для ухода за лицом: правда и мифы
Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее вывести никотин из организма
Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее вывести никотин из организма
Пять способов защитить одежду от моли
Пять способов защитить одежду от моли
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Дерматолог рассказала, когда маникюр может привести к потере ногтей
Дерматолог рассказала, когда маникюр может привести к потере ногтей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях