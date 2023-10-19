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Сразу 10 операций сделали пациенту с сепсисом хирурги в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/srazu-10-operatsij-sdelali-patsientu-s-sepsisom-hirurgi-v-sochi
Сразу 10 операций сделали пациенту с сепсисом хирурги в Сочи
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Пациент с жалобой на сильную боль в тазобедренном суставе поступил в городскую больницу Сочи. Из-за болевых ощущений он не мог двигаться.

Мужчина долго не обращался за помощью, из-за чего у него развился сепсис — инфекционное заражение крови.

Врачи провели пациенту 10 операций с применением современных технологий в гнойной хирургии мягких тканей и костей.

«Сейчас мужчина уже может самостоятельно ходить и проходит послеоперационную реабилитацию. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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