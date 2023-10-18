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Подвижность конечностей вернули врачи в Сочи туристу из Екатеринбурга

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podvizhnost-konechnostej-vernuli-vrachi-v-sochi-turistu-iz-ekaterinburga
Подвижность конечностей вернули врачи в Сочи туристу из Екатеринбурга
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Мужчина поступил в городскую больницу № 4 в тяжелом состоянии — он не мог разговаривать, а правая сторона тела была полностью парализована.

Пациента обследовали и выявили тромбоз сосудов головного мозга. Врачи решили провести экстренную операцию под местной анестезией через прокол в бедренной артерии.

Кроме того, при помощи медикаментозной терапии неврологи смогли вернуть мужчине возможность двигать конечностями, а также чувствительность правой стороны тела. Вернулась и речь. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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