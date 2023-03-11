Спустя месяц поисков в Сочи нашли сбежавшего верблюда

Верблюдица по кличке Зухра вместе с верблюдом Кешей и оленем в начале февраля ушла в горы Красной Поляны из заброшенного сафари-парка.

«Больше месяца продолжались поиски верблюдицы Зухры, сбежавшей из сафари парка, чтобы найти себе еду. Сегодня поиски увенчались успехом. Зухру нашел фермер Грант со своими товарищами», — сообщили в Telegram-канале Сочинского географического общества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к поискам верблюдицы Зухры привлекали туристов и местных жителей.

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