Спустя месяц поисков в Сочи нашли сбежавшего верблюда
Общество
11.03.2023 12:06
Верблюдица по кличке Зухра вместе с верблюдом Кешей и оленем в начале февраля ушла в горы Красной Поляны из заброшенного сафари-парка.
«Больше месяца продолжались поиски верблюдицы Зухры, сбежавшей из сафари парка, чтобы найти себе еду. Сегодня поиски увенчались успехом. Зухру нашел фермер Грант со своими товарищами», — сообщили в Telegram-канале Сочинского географического общества.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», к поискам верблюдицы Зухры привлекали туристов и местных жителей.
Читайте также: спасенный из заброшенного сафари-парка в Сочи медведь Винни переехал в «многоэтажку». Вывезти бурого медведя специалистам Сочинского географического общества помогли местная служба спасения и энергетическая компания.
Популярные новости
- Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
- Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант