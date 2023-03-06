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Географы просят туристов помочь найти верблюда в горах Красной Поляны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/geografy-prosyat-turistov-pomoch-najti-verblyuda-v-gorah-krasnoj-polyany
Географы просят туристов помочь найти верблюда в горах Красной Поляны
Фото СГО

Верблюдица по кличке Зухра вместе с верблюдом Кешей и оленем в начале февраля ушла в горы Красной Поляны из заброшенного сафари-парка. Местный фермер нашел Кешу и передал волонтерам, поиски Зухры продолжаются.

Верблюдицу последний раз видели 27 февраля около села Ахштырь на старой дороге за озером. По мнению местных жителей, сейчас Зухра может находиться возле озера. Им удалось обнаружить ее старые следы. Верблюдица в среднем за день может пройти около 40 км.

«В поисках Зухры нужна помощь туристов и местных жителей. Если вы заметите верблюдицу, просьба оперативно связаться по телефону +79897579999», — говорится в Telegram-канале Сочинского географического общества.

Читайте также: спасенный из заброшенного сафари-парка в Сочи медведь Винни переехал в «многоэтажку». Вывезти бурого медведя специалистам Сочинского географического общества помогли местная служба спасения и энергетическая компания.

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