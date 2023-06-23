Спустя 4 часа пожар в супермаркете на Ростовском шоссе в Краснодаре ликвидировали

Супермаркет «Светофор» на 9 км Ростовского шоссе тушили с 17:40. О полной ликвидации возгорания сообщили в 21:40.

Огонь уничтожил 800 кв. м торгового помещения, кровля рухнула. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние здания.

В ликвидации пожара участвовали 63 человека и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре на Ростовском шоссе никто не пострадал.