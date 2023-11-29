Спустившего за долги гостиницу экс-жены мужчину будут судить на Кубани

В полиции завершили расследовать уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Геленджика о присвоении и растрате.

По данным следствия, мужчина решил выплатить долг банку и на основании доверенности заложил гостиничный корпус в Геленджике, принадлежащий бывшей супруге. Он договорился с директором и заключил с ним фиктивный договор купли-продажи, на основании которого зарегистрировал переход права собственности на гостиницу. В результате ущерб превысил 32,5 млн рублей.

На период предварительного следствия подозреваемый находился под стражей. Расследование завершено, материалы дела передали в Геленджикский городской суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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