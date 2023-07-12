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Спрос на туристические уикенды в России в 2023 году увеличился вдвое

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spros-na-turisticheskie-uikendy-v-rossii-v-2023-godu-uvelichilsya-vdvoe
Спрос на туристические уикенды в России в 2023 году увеличился вдвое
Фото пресс-службы администрации Сочи

Чаще всего на выходные ездят в Петербург и города Золотого кольца. За год спрос на уикенды, проведенные вне дома, вырос на 15-20%.

Эксперты отмечают, что на востребованность коротких поездок влияет развитие транспортной инфраструктуры. Особенно популярны направления, куда можно добраться на «Ласточке» или «Сапсане».

Вместе с тем поездки становятся дороже. В 2023 году расходы на них вырастут на 7%, а за пять лет увеличились уже на 20%. Так, в Москве и Петербурге туристы тратят обычно около 9 тыс. рублей за два дня на человека. В Сочи, Казани и Калининграде такие траты оцениваются примерно в 7 тыс. рублей, пишут «Известия».

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