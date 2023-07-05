Самый дорогой отель «все включено» находится в Геленджике 

По данным Ассоциации туроператоров России, в июле десятидневный отдых в четырехзвездочном отеле на курортах Краснодарского края для семьи из трех человек стоит от 150 тыс. рублей, не включая расходы на дорогу.

По словам экспертов туротрасли, такой отдых все равно обойдется дешевле, чем средний отдых в Турции, даже учитывая расходы на авиаперелет.

Самый дорогой двухместный номер в отеле «все включено» находится в Геленджике — 25 тыс. рублей в сутки. В Сочи можно найти варианты в 2 раза дешевле — за 12,7 тыс. рублей в сутки. В четырехзвездочных отелях Анапы в июле и августе цены на номера начинается от 11 тыс. рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть по системе «все включено» можно в Крыму. Там в июле цены на двухместные номера в отеле с системой «все включено» варьируются от 7 до 10 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

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