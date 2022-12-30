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Спрос на ремонт смартфонов и бытовой техники в России вырос на 20-25% с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spros-na-remont-smartfonov-i-bytovoj-tehniki-v-rossii-vyros-na-20-25-s-nachala-goda
Спрос на ремонт смартфонов и бытовой техники в России вырос на 20-25% с начала года
Фото unsplash.com

Пик спроса пришелся на весну, когда ситуация с поставками новой техники была неопределенной.

В целом за год спрос на ремонт электроники в России вырос на 20-25%. Несмотря на это, многие мастерские закрылись из-за изменений на рынке и прекращения официальных поставок запчастей. При этом вырос объем заказов у оставшихся компаний.

Спрос на ремонт вырос из-за увеличения продаж подержанной техники и поставок китайских брендов более низкого качества, считают эксперты.

Агрегаторы также фиксируют повышение спроса на ремонт — отремонтировать стиральные машины в начале четвертого квартала этого года решили на 180% больше клиентов сервиса бесплатных объявлений, чем в январе, посудомоечные машины — на 100%, телевизоры и холодильники — на 50%. Больше всего таких объявлений появилось в июне, также ситуация повторилась в октябре, пишут «Известия».

Читайте также: угроза китайским производителям — ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту.

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