Спрос на ремонт смартфонов и бытовой техники в России вырос на 20-25% с начала года
Пик спроса пришелся на весну, когда ситуация с поставками новой техники была неопределенной.
В целом за год спрос на ремонт электроники в России вырос на 20-25%. Несмотря на это, многие мастерские закрылись из-за изменений на рынке и прекращения официальных поставок запчастей. При этом вырос объем заказов у оставшихся компаний.
Спрос на ремонт вырос из-за увеличения продаж подержанной техники и поставок китайских брендов более низкого качества, считают эксперты.
Агрегаторы также фиксируют повышение спроса на ремонт — отремонтировать стиральные машины в начале четвертого квартала этого года решили на 180% больше клиентов сервиса бесплатных объявлений, чем в январе, посудомоечные машины — на 100%, телевизоры и холодильники — на 50%. Больше всего таких объявлений появилось в июне, также ситуация повторилась в октябре, пишут «Известия».
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