Спрос на морские круизы Astoria Grande из Сочи увеличился в три раза

Об этом рассказали в агентстве по продажам Astoria Grande «СК Аквилон».

По данным оператора, лайнер Astoria Grande в 2023 году перевез 31 тыс. туристов по сравнению с 10 тыс. в 2022 году.

«80% туристов, которые ходили на Astoria Grande, это люди, для которых круизное путешествие стало вообще первым опытом. И здесь мы можем сказать о том, что мы фактически прирастили рынок круизных путешествий в России на значительный объем», — сказал гендиректор «СК Аквилон» Станислав Наумов.

По его словам, российские пассажиры тратят деньги на борту не так охотно, как принято в мировой практике, где стоимости выручки от круизов к выручке от продаж на борту достигает «60 на 40». В случае Astoria Grande этот показатель примерно «90 на 10», поэтому это тоже отражается на стоимости самого круиза.

Эксперт отметил, что южное побережье России сейчас очень востребовано.

«Что касается Astoria Grande, то пока альтернативы порту Сочи я не вижу. Это все-таки большой лайнер, который требует определенной береговой инфраструктуры. Сочи имеет современный морской терминал, который позволяет с большим комфортом быстро и удобно осуществить регистрацию пассажиров, их посадку на борт или высадку при возвращении из круиза», — цитирует Станислава Наумова РБК-Краснодар.

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