Лайнер Astoria Grande совершит из Сочи 47 круизов в этом году

Туристический лайнер в этом году будет совершать круизы из Сочи в Турцию и Египет.

По данным судоходной компании, за 10 месяцев 2023 года судно совершило 39 круизов по сравнению с 20 круизами годом раньше.

«В следующем сезоне мы анонсировали и открыли продажу уже 47 круизов. Программа начинается в марте и продлится до конца января 2025 года», — отметил гендиректор ООО «СК «Аквилон» Станислав Наумов.

В Турцию в прошлом году лайнер перевез 31 тыс. пассажиров. Это в 3 раза больше, чем в дебютном сезоне. В основном в Турцию путешествовали жители Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

С прошлого года оператор договорился с властями Турции об увеличении числа турецких портов в Черном и Средиземном морях. Теперь в расписании лайнера есть двухнедельные круизы. Подобные туры также запущены в Египет, пишет «Коммерсантъ».

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