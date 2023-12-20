По итогам года пассажиропоток Astoria Grande из Сочи превысит 30 тыс. человек

Такие цифры озвучил генеральный директор компании «СК Аквилон» Станислав Наумов.

По его словам, пассажиропоток круиза Astoria Grande из Сочи по итогам 2023 года вырастет почти втрое.

«В 2023 году Astoria Grande по текущим ожиданиям перевезет более 30 тыс. туристов, что почти втрое больше, чем в прошлом дебютном году», — сказал Наумов.

Он отметил, что это составляет значительную часть всех российских туристов, побывавших в этом году в зарубежных морских круизах. Вместе с этим, до 80% пассажиров лайнера ранее никогда не были в круизах.

«Планы на 2024 год — загрузить всю круизную программу из 42 круизов, а также продолжать совершенствовать сам продукт», — цитирует Наумова «РБК Краснодар».

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