Лайнер Astoria Grande будет заходить из Сочи в турецкий порт Самсун

Остановка появится в круизе с 11 ноября. Заходить в турецкий порт судно до января следующего года включительно.

«Остановка в Самсуне появится в круизе со стартом 11 ноября, а также в мини-круизах с датой отправления 22 декабря 2023 года и 19 января 2024 года», — сообщили компании-оператора «ООО «Судоходная компания Аквилон».

У отдыхающих будет время, чтобы осмотреть город, и посетить экскурсии, которые будут включать посещение исторической верфи, «Деревин амазонок», корабля-музея Бандырма, а также древней столицы Понтийского царства Амасьи и других музеев, сообщает ТАСС.

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