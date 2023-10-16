Лайнер Astoria Grande не будет заходить в израильский порт Ашдод до конца года

По данным туроператора Miray Cruises в декабре планировался двухнедельный круиз лайнера Astoria Grande из Сочи в Александрию с заходом в Израиль.

Маршрут лайнера было решено изменить в целях безопасности пассажиров. Остановку в израильском порту Ашдод отменили.

В судоходной компании уточнили, что лайнер проведет дополнительный день стоянки в египетской Александрии. Таким образом, продолжительность стоянки в Александрии составит до трех дней.

На 2024 год запланировано четыре круиза в Египет и Израиль. Изменений в расписание круизов на следующий год не вносили, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: грузинский порт Батуми исключили из списка стоянок круизного лайнера Astoria Grande из Сочи.