Спрос на курьеров в Краснодарском крае за год вырос на 75%

Необходимость в курьерах растет с каждым днем. В 2023 году работодатели на Кубани искали более 14 тысяч курьеров.

В целом по России прошлом году работодатели выкладывали более 386 тыс. вакансий для курьеров — выходного дня, ночных, авто, вело и пеших. Это на 81% больше, чем годом ранее.

«Необходимо учитывать, что вакансия курьера относится к категории постоянного долгосрочного спроса на массовый персонал и в рамках одной вакансии идет наем не одного сотрудника. В реальности спрос на курьеров может быть гораздо выше. Курьеры относятся к числу дефицитных категорий персонала — сейчас на одну вакансию приходится 2,4 активных резюме соискателей в целом по стране и в Краснодарском крае — 3,2», — рассказала эксперт по рынку труда Наталья Данина.

Средний диапазон зарплаты курьеров в Краснодарском крае составляет 77–140 тыс. рублей, минимальная оплата — 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба hh.ru.

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