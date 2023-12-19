Спрос на IT-ипотеку вырос в пять раз в Краснодарском крае

Льготная программа кредитования для специалистов, работающих в сфере IT стартовала в 2022 году.

В прошлом году на Кубани IT-ипотеку оформили 250 специалистов, отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. Он добавил, что в этом году кредиты оформили уже около 1,3 тыс. сотрудников, это в пять раз больше показателей 2022 года.

«Новые более комфортные условия положительно повлияли на число оформлений льготной ипотеки, позволили еще большему числу IT-специалистов приобрести жилье на выгодных условиях», — подчеркнул Завальный.

В 2023 году правила программы стали проще. Так, снизился необходимый уровень дохода, расширились возрастные рамки, а специалистам до 35 лет больше не нужно подтверждать минимальный уровень зарплаты.

В Краснодарском крае работники аккредитованных IT-компаний по программе могут получить до 18 млн рублей на приобретение недвижимости по сниженной ставке — до 5% годовых. Максимальный срок кредитования — 30 лет. Воспользоваться такой ипотекой могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет. Подробнее узнать условия IT-ипотеки можно на сайте Госуслуг.

Поддержка будет действовать до конца следующего года. Льготная ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита. В Минцифры РФ обсуждают продление программы. Разработка преференций для сотрудников сферы IT соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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