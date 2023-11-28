Кондратьев: в сфере информтехнологий работают свыше 2,2 тыс. компаний Кубани

Кубань — лидер по этому показателю в ЮФО. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 28 ноября.

Глава региона отметил, что за год прирост предприятий, работающих в сфере информационных технологий, составил около 500 компаний. Сейчас их в Краснодарском крае более 2,2 тыс. По словам губернатора, за этой отраслью будущее экономики, поскольку она создает средства производства, не нанося вред экологии.

«Для нашего туристического региона это важно. Чтобы айтишники чувствовали себя комфортно и развивались у нас, создаем комфортные для них условия. В крае действует целый ряд преференций. В их числе — снижение налоговых ставок для компаний с упрощенной системой налогообложения. Еще одна мера — увеличение размера налогового вычета с 50 до 70%», — подчеркнул Кондратьев.

В случае, если налогами облагаются доходы предприятия, то налоговая ставка для предприятия снижена с 6% до 1%. Если объект — доходы, уменьшенные на величину расходов, то с 15% до 5%. Благодаря мерам поддержки стимулируется обновление и модернизация основных средств, а также у бизнеса появляется возможность компенсировать инвестиционные расходы.

Кроме того, ИТ-компании и предприятия телеком-отрасли могут воспользоваться льготным кредитованием — от 100 тыс. до 5 млн рублей по ставке 0,1% годовых. Срок займа составляет от 3 месяцев до 3 лет. Помимо этого, доступна отсрочка платежей до 6 месяцев.

«Важный аспект — поддержка специалистов ИТ-сферы. Помогает федеральная преференция — льготная ИТ-ипотека. По количеству выданных кредитов наш край — первый в ЮФО и в пятерке лидеров по стране», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что за 1,5 года около 1,3 тыс. работников ИТ-сферы воспользовались мерой поддержки на сумму 9,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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