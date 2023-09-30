После упрощения условий спрос на IT-ипотеку в Краснодарском крае вырос на 70%

Теперь IT -специалистам не требуется подтверждать минимальный уровень зарплаты для оформления льготной ипотеки.

Только в сентябре 2023 года в Краснодарском крае льготным кредитованием воспользовались более 170 специалистов, что вполовину больше, чем в августе.

«Краснодарский край стабильно в числе регионов, где IT-ипотеку оформляют активнее всего, а исключение зарплатного ценза позволяет еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях», — сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Программу IT-ипотеки запустили в прошлом году, действовать она будет до конца 2024 года. В ее рамках сотрудники от 18 до 50 лет IT-компаний, аккредитованных Минцифры, могут взять до 18 млн рублей в ипотеку по льготной ставке — 5%. Минимальный первоначальный взнос при этом 15%, а срок кредита до 30 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край по объему выданных кредитов в рамках IT-ипотеки входит в пятерку регионов-лидеров. С мая 2022 года в регионе выдали более 800 кредитов.