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Спрей от комаров, дезодорант и кроссовки: добыча пойманных росгвардейцами воришек в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sprej-ot-komarov-dezodorant-i-krossovki-dobycha-pojmannyh-rosgvardejtsami-vorishek-v-krasnodare
Спрей от комаров, дезодорант и кроссовки: добыча пойманных росгвардейцами воришек в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники Росгвардии пресекли две кражи в одном из гипермаркетов на улице Западный обход краевого центра.

Утром на пульт охраны из гипермаркета поступил сигнал «Тревога». Прибывшие росгвардейцы выяснили, что 57-летний мужчина пронес в карманах мимо кассы дезодорант и спрей от комаров, при этом не оплатив товары.

Позже в том же магазине 40-летний местный житель взял носки и кроссовки. Он переобулся в примерочной, оставив свою обувь внутри. На кассе краснодарец оплатил только бутылку воды. Заметив это, работник охраны нажал тревожную кнопку.

Для дальнейшего разбирательства нарушителей передали в полицию, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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