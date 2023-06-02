Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Споткнулся, упал, не очнулся: убийство за несчастный случай попытался выдать мужчина в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spotknulsya-upal-ne-ochnulsya-ubijstvo-za-neschastnyj-sluchaj-popytalsya-vydat-muzhchina-v-krasnodarskom-krae
Споткнулся, упал, не очнулся: убийство за несчастный случай попытался выдать мужчина в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 27 мая на улице Горького в станице Новобейсугской Выселковского района.

По версии следствия, в тот день 54-летний местный житель сидел в гостях у своего 48-летнего знакомого. Мужчины вместе выпивали, но между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина сильно избил оппонента кулаками по голове, после чего ушел спать.

Пострадавший скончался на месте от ударов. Через несколько часов злоумышленник проснулся и увидел, что его собутыльник не подает признаков жизни. Он позвонил в скорую и полицию и рассказал, что знакомый выпил, упал и умер.

Правоохранители приехали на место происшествия и установили причастность мужчины к смерти местного жителя. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: до смерти избил односельчанина самодельной битой житель Крымского района.

Статьи
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Пять причин есть клубнику в сезон
Пять причин есть клубнику в сезон
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях