Споткнулся, упал, не очнулся: убийство за несчастный случай попытался выдать мужчина в Краснодарском крае

Преступление произошло 27 мая на улице Горького в станице Новобейсугской Выселковского района.

По версии следствия, в тот день 54-летний местный житель сидел в гостях у своего 48-летнего знакомого. Мужчины вместе выпивали, но между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина сильно избил оппонента кулаками по голове, после чего ушел спать.

Пострадавший скончался на месте от ударов. Через несколько часов злоумышленник проснулся и увидел, что его собутыльник не подает признаков жизни. Он позвонил в скорую и полицию и рассказал, что знакомый выпил, упал и умер.

Правоохранители приехали на место происшествия и установили причастность мужчины к смерти местного жителя. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: до смерти избил односельчанина самодельной битой житель Крымского района.