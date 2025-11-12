Спортсмены провели воспитательную беседу с трудными подростками в Краснодаре

Известные кубанские спортсмены пообщались с 48 подростками, состоящими на внутреннем учете в школе № 104. Встреча прошла в стенах учебного заведения.

«Поводом послужили тревожные сообщения в соцсетях о массовых драках и нападениях на сверстников, из-за которых жители района боялись отпускать детей на улицу», — написал замглавы минспорта Кубани Алексей Иванов в Telegram.

На встречу с трудными подростками пришли известные спортсмены и представители власти. В их числе мастер спорта России по рукопашному бою и глава минспорта Кубани Серафим Тимченко, бывший боец UFC и депутат ЗСК Сергей Хандожко, чемпионка мира по боксу Анастасия Шамонова и другие. Они рассказали детям о том, что настоящая сила не в уличных конфликтах, а в самодисциплине, уважении к сопернику и стремлении к спортивным вершинам.

По итогам мероприятия подростков пригласили на открытие Первенства России по дзюдо, которое состоится 13 ноября в 16:00 в краснодарском Дворце самбо.

Также в школе № 104 запланировали мастер-классы с чемпионами и наметили пути привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом.

«Спорт действительно творит чудеса — он воспитывает характер, учит уважению и помогает найти свой путь в жизни. Благодарю всех участников этой важной встречи за открытый диалог!» — отметил Алексей Иванов.

Читайте также: в Краснодаре участницу «бойцовского клуба» подростков отправили в спецучреждение.

Подпишись, здесь всегда интересно.