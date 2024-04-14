Спортсмены из Сочи стали победителями всероссийского турнира Школьной Лиги Самбо

Всероссийский турнир Школьной лига самбо «Кубок воинской славы» проходил с 11 по 13 апреля в Москве.

Краснодарский край представляла команда школы № 85 из Сочи. Ребята продемонстрировали навыки в трех дисциплинах: спортивное самбо, ВФСК ГТО «самозащита без оружия» и «демо-самбо». По итогу двух дней соревнований сочинцы стали лидерами в общекомандном зачете. Спортсмены тренировались под руководством учителя физкультуры, старшего тренера всероссийского проекта «Самбо в школу» Вячеслава Календжяна.

Сочинских спортсменов с победой поздравил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

«Ребята достойно представили Сочи и Кубань на всероссийских соревнованиях. Национальный вид единоборств развиваем в Сочи при поддержке главы государства Владимира Владимировича Путина. Федеральный проект «Самбо в школу» объединяет 40 тыс. юных спортсменов уже более чем в полусотне образовательных учреждений курорта. Продолжим строить и улучшать спортивные комплексы и площадки, сделаем всё от нас зависящее, чтобы спорт становился доступнее, а путь от новичков до чемпионов — быстрее!» — написал Алексей Копайгородский на своей странице во «ВКонтакте».

Соревнования лиги проводят по распоряжения президента РФ Владимира Путина среди команд российских школ, в которых реализуют проект «Самбо в школу». В турнире участвуют школьники, которые не занимаются профессионально и не участвуют в официальных соревнованиях.

В прошлом году команда школы № 85, где федеральный проект реализуется уже почти 10 лет, стала победителем всероссийского турнира «Время первых» Школьной Лиги Самбо, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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