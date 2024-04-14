Кубанские боксеры завоевали 10 медалей на первенстве России

Турнир по боксу, в котором приняли участие более 500 юношей и девушек в возрасте 15-16 лет из 72 субъектов России прошел в городе Осташков Тверской области.

В этом году первенства среди юношей и девушек одновременно проводили впервые. Такой формат соревнований будет и на чемпионате Европы. Первенство России провели в 13 весовых категориях у юношей и в 13 у девушек. Всего разыграли 26 комплектов наград.

В турнире участвовали спортсмены из Краснодарского края. По итогам состязаний 10 кубанских боксеров вышли в полуфиналы, из них 9 прошли дальше. Всего кубанские боксеры завоевали 10 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и одну бронзу.

По словам замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, в регионе боксом занимаются более 25 тыс. человек. Молодые и профессиональные боксеры регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях.

«По итогам первенства из числа призеров сформируют сборные команды страны в своих весовых категориях, которые будут представлять Россию на международных турнирах в 2024 году. Лучшим боксером турнира стала Кристина Борисенко из Краснодара, а девушки завоевали первое общекомандное место. Поздравляю кубанских боксеров с очередными победами и завоеванными медалями», — цитирует замглавы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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