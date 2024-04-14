Кубанские гимнастки завоевали восемь медалей на всероссийском турнире

Соревнования по художественной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Алины Макаренко прошли в Элисте.

В турнире участвовали гимнастки из 25 регионов России. Кубань представляли 25 спортсменок, которые завоевали 8 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 1 — бронзовую. В категории КМС 2010 года рождения кубанские девушки заняли весь пьедестал. Среди участниц КМС 2011, 2012 и 2013 годов рождения титулы победителей также достались гимнасткам из Краснодарского края.

По данным минспорта края, в регионе художественной гимнастикой занимаются почти 12 тыс. человек, из них более 8 тыс. тренируются на базе 52 отделений.

«Выступления спортсменов в рамках соревнований всегда привлекают внимание зрителей и способствуют популяризации спорта среди широкой аудитории, а достижения укрепляют спортивный потенциал региона», — цитирует министра физической культуры и спорта Кубани Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: дзюдоист из Краснодарского края стал победителем «Большого шлема».