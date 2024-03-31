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Дзюдоист из Краснодарского края стал победителем «Большого шлема»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/dzyudoist-iz-krasnodarskogo-kraya-stal-pobeditelem-bolshogo-shlema
Дзюдоист из Краснодарского края стал победителем «Большого шлема»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аюб Блиев завоевал свое первое золото турнира мировой серии в карьере на состязаниях в турецкой Анталии. 

В решающей схватке в весовой категории 60 кг у мужчин Аюб Блиев одержал победу над олимпийским медалистом Лукой Мхеидзе из Франции.

«На пути к финальному поединку Блиев одержал уверенные победы в четырех схватках предварительного тура, а в главном поединке одолел призера олимпийских игр из Франции. Мои поздравления нашему спортсмену, тренерам и болельщикам», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

В состязаниях по дзюдо в Анталии принимают участие около 600 атлетов из более чем 90 стран. В составе российской команды 23 спортсмена, из них двое — из Краснодарского края. Это призер молодежного Евро и турниров мировой серии Аюб Блиев и победительница юниорского первенства мира, медалист двух этапов «Мирового тура» Ксения Галицкая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

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