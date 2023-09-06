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Спортсмены из России получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам из 39

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportsmeny-iz-rossii-poluchili-dopusk-na-mezhdunarodnye-sorevnovaniya-po-26-olimpijskim-vidam-iz-39
Спортсмены из России получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам из 39
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О допуске российских атлетов на заседании коллегии Минспорта РФ рассказал заместитель главы ведомства Алексей Морозов.

Сейчас в стране оставили две работающие программы в отношении профессионального спорта, несмотря на ограничения, отметил Морозов. В каждой из них есть запасной план.

«Сейчас работает план Б по подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Мы понимаем, какая ситуация — в большинстве видов спорта команды не смогут выступить. Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать», — цитирует Алексея Морозова ТАСС.

На сегодняшний день у россиян есть допуск по 26 олимпийским видам спорта из 39.

Ранее МОК рекомендовал пускать россиян и белорусов на международные соревнования только в нейтральном статусе и только тех, кто публично не поддерживал СВО. Кроме того, вход на командные старты для России все равно закрыт.

Читайте также: решение по участию спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года в Париже отложили.

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