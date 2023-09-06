Спортсмены из России получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам из 39
О допуске российских атлетов на заседании коллегии Минспорта РФ рассказал заместитель главы ведомства Алексей Морозов.
Сейчас в стране оставили две работающие программы в отношении профессионального спорта, несмотря на ограничения, отметил Морозов. В каждой из них есть запасной план.
«Сейчас работает план Б по подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Мы понимаем, какая ситуация — в большинстве видов спорта команды не смогут выступить. Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать», — цитирует Алексея Морозова ТАСС.
На сегодняшний день у россиян есть допуск по 26 олимпийским видам спорта из 39.
Ранее МОК рекомендовал пускать россиян и белорусов на международные соревнования только в нейтральном статусе и только тех, кто публично не поддерживал СВО. Кроме того, вход на командные старты для России все равно закрыт.
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