Решение по участию спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года в Париже отложили
Об этом 28 марта сообщил президент МОК Томас Бах в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома комитета.
«11-й Олимпийский саммит в декабре 2022 года предложил МОК обсудить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, участие спортсменов в Олимпиаде 2024 года не обсуждалось», — сказал Бах.
При этом он добавил, что МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время, однако исполком организации не определил время для решения по Олимпиадам. Ответ дадут исходя из текущей ситуации.
«МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе», — добавил Бах.
Кроме того, комитет сохранил рекомендации по недопуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования по командным видам спорта и запрет на проведение международных турниров в обеих странах, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее президент МОК выступил за возвращение россиян в нейтральном статусе на международные соревнования.
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