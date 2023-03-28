Решение по участию спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года в Париже отложили

Об этом 28 марта сообщил президент МОК Томас Бах в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома комитета.

«11-й Олимпийский саммит в декабре 2022 года предложил МОК обсудить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, участие спортсменов в Олимпиаде 2024 года не обсуждалось», — сказал Бах.

При этом он добавил, что МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время, однако исполком организации не определил время для решения по Олимпиадам. Ответ дадут исходя из текущей ситуации.

«МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе», — добавил Бах.

Кроме того, комитет сохранил рекомендации по недопуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования по командным видам спорта и запрет на проведение международных турниров в обеих странах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее президент МОК выступил за возвращение россиян в нейтральном статусе на международные соревнования.